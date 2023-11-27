Больше трех тысяч обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани

С момента объявления «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева жители региона подали больше 3,1 тыс. обращений. До прямого эфира с главой края осталась неделя, напомнили в пресс-службе администрации Кубани.

Большинство обращений – свыше 1,8 тыс. – поступили через чат-бот в Telegram. Еще более 1,2 тыс. вопросов кубанцы задали по многоканальному телефону. Обращения касаются преимущественно сфер ЖКХ (41% вопросов), транспорта и дорожного хозяйства (22%) и строительства и архитектуры (12%). Чаще всего обращения направляют жители Туапсинского района, Краснодара и Анапы.

На вопросы жителей Вениамин Кондратьев ответит в следующий понедельник, 4 декабря. «Прямая линия» будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 – Кубань».

Вячеслав Рыжков

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