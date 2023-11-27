Azur Air запустит чартерные рейсы из Новосибирска в Камрань с начала декабря

Авиаперевозчик Azur Air намерен запустить чартерные рейсы из Новосибирска в Камрань (Вьетнам). Первый полет намечен на 3 декабря, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В настоящее время рейсы в этом направлении запланированы до марта 2024 года. Полеты будут осуществляться на Boeing 757.

В конце июля текущего года Azur Air заявил о возобновлении чартерного авиасообщения Томска с Таиландом после трехлетнего перерыва. Перевозчик выполняет рейсы по маршруту Томск Паттайя (Таиланд) и Томск Пхукет (Таиланд). Рейсы будут выполняться до апреля 2024 года.

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Александр Киселев