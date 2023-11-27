Три нижегородские команды завершили неделю с поражениями

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в минувшее воскресенье уступил ЦСКА со счетом 72:74 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Игра состоялась в Нижнем Новгороде. С начала матча нижегородцы лидировали, но позже армейцам удалось изменить ход игры.

Днем ранее нижегородское «Торпедо» на выезде уступило СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Основное время и овертайм закончились со счетом 0:0. В серии буллитов победу своей команде принес игрок СКА Валентин Зыков.

Футбольный клуб «Пари НН» в рамках 16 тура чемпионата Российской премьер-лиги 26 ноября проиграл «Ростову» на его поле. Гол в ворота нижегородской команды с пенальти забил Максим Осипенко.

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале заявил, что команде «не повезло», и раскритиковал действия болельщиков за их «тухлый флуд» и «токсичные» комментарии в адрес нижегородских футболистов. Он считает, что это были «засланные казачки», и пообещал, что «ни одного своего парня не даст в обиду». Поэтому комментарии в Telegram-канале клуба были отключены.

Андрей Репин