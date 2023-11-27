В Новосибирской области ищут подрядчика на ремонт Ордынского шоссе за 302 млн рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Стоимость контракта составит 302,7 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря. Протяженность участка составит 7,3 км.

Подрядчику предстоит заменить верхний слой покрытия из асфальтобетона, установить дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса, водопропускные трубы, сигнальные столбики, а также нанести дорожную разметку с термопластиком. Работы будут выполнены в три этапа до 15 октября 2024 года.

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Александр Киселев