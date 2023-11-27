В Балатово снесут самовольный продуктовый магазин

Администрация Индустриального района Перми выпустила распоряжение о сносе самовольной постройки в микрорайоне Балатово. В документе от 24 ноября сообщается, что незаконное строение располагается юго-восточнее земельного участка под жилым домом на шоссе Космонавтов, 173б/1. Объект представляет собой нежилое одноэтажное здание магазина, возведенное на землях общего пользования.

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Согласно сервису 2ГИС, сносу по адресу возле жилого дома на шоссе Космонавтов, 173б/1, подлежит продуктовый магазин «Добрый». Демонтировать незаконный объект должен будет его правообладатель до 1 марта 2024 года. В противном случае городские власти сами примут решение о сносе постройки.