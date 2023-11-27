Татарстанцам требуется свыше десяти лет для накопления 1 млн рублей

Жителям Татарстана требуется порядка десяти лет и восьми месяцев для того, чтобы накопить 1 млн руб. при медианной зарплате. Исследование провели специалисты «РИА Новости». В рейтинге регионов России по способности жителей накопить такую сумму Татарстан оказался на 29-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Доля татарстанцев, которые не смогут накопить 1 млн рублей за 15 лет трудового стажа, составила 9,9%.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ. Местным жителям для накопления 1 млн руб. требуется всего пять лет и четыре месяца. В тройку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет и 11 месяцев) и Магаданская область (6 лет и 1 месяц).

В России же в среднем жителю требуется свыше десяти лет и двух месяцев, чтобы накопить 1 млн руб.

"Ъ-Казань"