В Челябинске суд рассмотрит дело о гибели велокурьера в ДТП

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 22-летней местной жительницы по уголовному делу о смертельном наезде на велокурьера службы доставки. Материалы направлены в Калининский районный суд, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 10 июля около 22 часов челябинка, управляя автомобилем Kia Rio с тонировкой на лобовом и передних боковых стеклах, двигалась по улице Университетская набережная на скорости около 105 км/ч и на перекрестке с улицей 40-летия Победы выехала на запрещающий сигнал светофора на регулируемый пешеходный переход, где сбила 22-летнего велосипедиста. Он скончался на месте происшествия.

Автомобилистка обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Родители погибшего заявили гражданский иск на сумму 1,14 млн руб. Имущество обвиняемой арестовано.

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