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На капремонт путепровода в Туймазах направят до 220 млн рублей

Администрация Туймазов по итогам конкурса намерена выбрать подрядчика капитального ремонта путепровода над железной дорогой в восточной части города, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 220,37 млн руб., из них 217,06 млн руб. выделит республиканский, 3,3 млн руб. — городской бюджет. Подведение итогов торгов назначено на 14 декабря.

Капремонт путепровода над железной дорогой на Фабричной улице должен быть проведен до декабря 2025 года. Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на мост, пятилетнюю — на нижний слой дорожного покрытия и железобетонное барьерное ограждение, шестилетнюю — на верхний слой покрытия.

Майя Иванова

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