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«Бабушки из Бураново» выступят на ВДНХ в День Удмуртии

Фольклорный коллектив из Удмуртии «Бабушки из Бураново» выступит на праздничном концерте на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. 5 декабря здесь состоится тематический день, посвященный Удмуртии, который продемонстрирует национальный колорит и достижения региона.

Фото: Медиагруппа «Центр»

Фото: Медиагруппа «Центр»

«Бабушки из Бураново» с 12:30 до 16:00 в павильоне «Дом российской кухни» проведут мастер-класс по приготовлению перепечей, а также научат расскажут гостям историю этого блюда. Во второй половине дня в зоне культурных проектов (павильон №75) состоится концерт «Бабушек из Бураново», где исполнительницы расскажут о себе, как они живут и чем занимаются, а также о том, как повлияло «Евровидение» на их жизнь и жизнь села Бураново. Во время концерта коллектив исполнит удмуртские народные песни, хиты и песни собственного сочинения.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по поручению президента России Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля.

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