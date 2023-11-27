В Башкирии перенесли совещание правительства из-за поездки Хабирова в зону СВО

Оперативное совещание в правительстве Башкирии, которое должно было состояться сегодня, перенесли на вторник. Как сообщил «Ъ-Уфа» информированный источник, это связано с рабочей поездкой Радия Хабирова в зону СВО.

29 ноября глава региона проведет ежегодную прямую линию, отвечая на вопросы жителей Башкирии. Она будет транслироваться республиканскими СМИ в прямом эфире. В прошлом году прямая линия продолжалась около четырех часов. По официальным данным, тогда на нее поступило 146 видеовопросов и 3,3 тыс. обращений.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте