В Уфе два подростка выпрыгнули из окна второго этажа, спасаясь от пожара

Две девушки 17 и 18 лет выпрыгнули из окна второго этажа, спасаясь от пожара в пятиэтажном доме в Уфе на улице Степана Халтурина. Они госпитализированы с травмами позвоночника.

Как сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС по Башкирии, пожар начался ночью на лестничной площадке второго этажа. Дверь одной из расположенных на ней квартир была деревянной и быстро сгорела, огонь распространился в квартиру, сильно повредив имущество в ней. Также повреждены металлические двери еще трех квартир и вещи в одной из них.

Пожарные с помощью спасательных устройств и автолестницы эвакуировали из задымленных помещений 14 человек, которые еще не успели покинуть дом. Пять жильцов дома надышались дымом, от госпитализации они отказались.

Причина происшествия устанавливается. По данным источника «Ъ-Уфа», пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

Наталья Балыкова

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