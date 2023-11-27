Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Журавлев официально возглавил администрацию главы и правительства Удмуртии

Александр Журавлев избавился от приставки «и.о.» и официально возглавил администрацию главы и правительства Удмуртии. Пост руководителя он занял в апреле этого года, покинув должность главы Прикубанского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Господин Журавлев родился 17 октября 1987 года в поселке Лиховском в Ростовской области. Он окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Южный институт менеджмента. С середины 2000-х работал в коммерческих структурах, после чего начал работать в администрации Краснодара. В 2017 году господина Журавлева утвердили на должность начальника управления муниципального контроля администрации Краснодара.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...