Александр Журавлев официально возглавил администрацию главы и правительства Удмуртии

Александр Журавлев избавился от приставки «и.о.» и официально возглавил администрацию главы и правительства Удмуртии. Пост руководителя он занял в апреле этого года, покинув должность главы Прикубанского округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Господин Журавлев родился 17 октября 1987 года в поселке Лиховском в Ростовской области. Он окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Южный институт менеджмента. С середины 2000-х работал в коммерческих структурах, после чего начал работать в администрации Краснодара. В 2017 году господина Журавлева утвердили на должность начальника управления муниципального контроля администрации Краснодара.