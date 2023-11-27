На уборку Казанского кремля от снега потратят 44 млн рублей

Уборка территории музея-заповедника «Казанский кремль» от снега обойдется в 44,2 млн руб. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Победителю тендера предстоит убирать площадь в 72,2 тыс. кв. м от снега. При этом необходимо будет приступать к работам не позднее, чем через полчаса после окончания снегопада. Кроме того, поставщик услуг должен будет очищать территорию от мусора и убирать наледь с кровель, а также вывозить снег, красить бордюры и мыть территорию заповедника.

Победитель тендера будет выбран до 14 декабря. Деньги выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"