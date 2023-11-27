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В Ростове из-за сильного ветра упали 24 дерева и подтоплены три территории

К утру 27 ноября в Ростове-на-Дону зафиксировано 28 происшествий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. В городе упало 24 дерева и одна конструкция, подтоплены три территории, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

«В настоящее время на контроле находится ликвидация 17 деревьев и 1 подтопление на ул. Шоссейной, 30. На местах работают спасатели совместно с коммунальными службами»,— написал градоначальник.

Алексей Логвиненко подчеркнул, что сильный ветер сохранится до вечера. Он также призвал горожан не парковать автомобили вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Анастасия Назарова

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