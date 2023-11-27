В Новороссийске въезд в Широкую Балку затруднен из-за подтоплений

В Новороссийске затруднен въезд в Широкую Балку из-за подтоплений. Об этом сообщил глава «Службы спасения Новороссийска» Алексей Одеров в Telegram.

С побережья на проезжую часть вынесло пляжные конструкции. Проезд от пансионата «Голубая Волна» до кафе «Беллиссимо» временно перекрыт.

Над ликвидацией последствий работают специалисты с привлечением спецтехники. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от поездок.

Анастасия Донскова

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