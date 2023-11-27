В суд передано дело жительницы Магнитогорска о мошенничестве на 17 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летней жительницы Магнитогорска, которую обвиняют в мошенничестве на 17 млн руб. Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, 25 томов дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что в 2021-2022 годах обвиняемая предлагала инвестировать деньги с «гарантированным» доходом в компанию, которая фактически не вела деятельность и не приносила прибыль.

Фигурантка дела размещала в социальной сети информацию о том, что в Башкортостане реализуется инвестиционный проект компании, которая занимается металлообработкой и поставкой сырья крупным металлургическим заводам. С теми, кто хотел вложить деньги в этот «бизнес», она заключала договоры. Часть средств присваивала себе, остальное перечисляла потерпевшим как проценты по инвестиционным займам, чтобы ее не разоблачили. Но через некоторое время проценты «инвесторам» приходить перестали, что обвиняемая объясняла экономической нестабильностью, однако продолжала привлекать новые средства в социальной сети.

По данным следствия, от действий мошенницы пострадали жители семи регионов — Башкортостана, Удмуртии, Якутии, Оренбургской и Свердловской областей, Краснодарского и Алтайского краев. В общей сложности около 40 человек лишились 17 млн руб. Для возмещения ущерба пострадавшим наложен арест на имущество обвиняемой на сумму 1,8 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте