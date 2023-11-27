РБК: в России планируют ликвидировать все кладбища кораблей

Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, поручила разработать программу по ликвидации кладбищ кораблей по всей стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. В 2024 году утилизация старых и затонувших кораблей должна завершится на Дальнем Востоке.

Минтрансу, Минприроды, МЧС, ФСБ, Росимуществу и другим профильным ведомствам поручено провести «инвентаризацию имущества, затонувшего во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне». После этого они должны предложить правительству, как ликвидировать его в рамках федеральных проектов до 2030 года, и найти средства для финансирования. Также необходимо разработать изменения в законы для «уточнения порядка и требований к удалению затонувшего имущества».

В августе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин во время визита на Дальний Восток обратил внимание на кладбища затонувших кораблей. По итогам поездки он поручил решить эту проблему.

Всего в 2020 году в акватории Дальневосточного округа было 580 затопленных судов. Но через месяц после поручения премьера Минтранс сообщил, что на мероприятия по подъему и утилизации судов нет источников финансирования.

В рамках федерального проекта «Генеральная уборка», принятого в 2021 году, до конца 2024 года необходимо поднять и утилизировать 213 затонувших судов в шести субъектах Дальнего Востока. На эту программу за период 2022–2024 годов было выделено 20 млрд руб., из них на подъем и утилизацию затонувших судов должно уйти более 1 млрд руб. По словам Виктории Абрамченко, всего в России минимум 1 тыс. затопленных судов.

Анастасия Ларина