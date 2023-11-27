В Глазове ложно сработала сирена оповещения

В Глазове вечером 26 ноября сработала одна из сирен старого сегмента системы городского оповещения гражданской обороны. Информация об этом поступила от жителей, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов.

После включения сирены незамедлительно начался мониторинг систем безопасности и обзвон заводов, имеющих факторы опасности, а также прошла проверка сигналов с республиканского Центра управления кризисными ситуациями. Проверка не выявила опасности, после чего сирену отключили. В настоящее время уполномоченные службы занимаются выясняют причины включения сирены.

Как отметил господин Коновалов, в Глазове смонтирован новый сегмент системы оповещения ГО и ЧС, в последних тренировках работали именно они. После его приемки «старый» контур системы оповещения отключат, чтобы избежать подобных инцидентов.