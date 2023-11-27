В музее Екатеринбурга показали личные вещи княгини Ольги Романовой

В Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера обновили экспозицию «Дом Романовых и Урал» и представили уникальные экспонаты, принадлежавшие Великой княгине Ольге Александровне. Первыми обновленные пространства музея и экспонаты увидели гости встречи памяти княгини Ольги Романовой. По словам гендиректора Свердловского областного краеведческого музея Александра Емельянова, в экспозиции представлены личные вещи Великой княгини, приобретенные на аукционе и возвращенные в Россию из Канады. Один из таких предметов — туалетный набор Ольги Александровны из платяных щеток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Туалетный набор Ольги Александровны из платяных щеток Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Следующая фотография 1 / 3 Туалетный набор Ольги Александровны из платяных щеток Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«Мы решили добавить элементы униформы и предметы той эпохи, чтобы рассказать не просто о двух платяных щетках из коллекции, но и о том времени и людях, которые жили в начале ХХ века, как они встретили события Первой мировой войны, революции, как жили в эмиграции», — рассказал Александр Емельянов.

Встреча стала первой из цикла мероприятий, связанных с Царской семьей, так как не всем экспонатам на данный момент хватило места — они будут показаны гостям музея позже, например в День героев Отечества.

Александр Емельянов также рассказал, что в выставочном пространстве установили климатическую систему, позволяющую соблюдать необходимый температурно-влажностный режим.

Напомним, что в середине ноября Фонд святой Екатерины и Министерство культуры РФ подписали соглашение о передаче в дар Государственному русскому музею коллекции акварелей Великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи императора Александра III.

Александр Стародумов

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