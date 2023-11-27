В Краснодарском крае 27 ноября действует семь штормовых предупреждений

На территории Краснодарского края днем 27 ноября действует семь штормовых предупреждений. В 43 муниципалитетах региона сохраняется угроза подъема рек и сильный ветер, сообщает Оперштаб Кубани.

В Туапсинском районе края возможны отбойные волны. Ухудшение погоды и сильный снег прогнозируется в Сочи. В Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районе возможны нагонные явления. А в Анапе, Геленджике и Новороссийске также прогнозируется волнения на море.

К утру 27 ноября на территории края неблагоприятные погодные условия привели к ряду происшествий. Так, в Анапском районе сел на мель сухогруз «BLUE SHARK» под флагом Белиза. В Ейске в поселке Ясенская переправа превентивно эвакуировали 42 человека из-за подъема уровня реки. В нескольких населенных пунктах сильный ветер сорвал кровли с домов. Также в регионе из-за сильного ветра за ночь упали 255 деревьев.

Анастасия Назарова