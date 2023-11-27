Интерлизинг и завод HELFFER запускают специальную программу

Компания Интерлизинг и российский завод-производитель HELFFER совместно запускают эксклюзивную программу финансирования HELFFER-Finance.

Благодаря партнерской программе клиенты Интерлизинга смогут обновить или расширить парк техники с минимальными издержками. Так, при покупке погрузчика MSV 200 стоимостью 1 899 000 рублей с авансом 50% и сроком лизинга 24 месяца ежемесячный платеж не превысит 40,5 тысяч рублей. При этом общая сумма договора составит чуть более 1,9 млн.

Завод HELFFER специализируется на производстве малогабаритной спецтехники. Модельная линейка включает думплеры, траншеекопатели, мини-экскаваторы и погрузчики различных мощностей. Техника применяется в строительстве, коммунальном хозяйстве, для обслуживания промышленных площадок и частных хозяйств. Предприятие с 2017 года ведет серийное производство, что позволяет выпускать большие объемы и сокращает сроки поставки.

Предложение не является публичной офертой. Узнать актуальные условия и полный перечень моделей можно у менеджеров, на сайте ileasing.ru или по телефону 8 (800) 550 06 06.

ООО «Интерлизинг»