В Таганроге из-за непогоды ученики пяти школ переведены на дистанционный режим

В Таганроге из-за проблем с энергоснабжением в связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционный режим обучения переведены ученики школ №3, №5, №8, №26, а также лицея № 28. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Градоначальник отметил, что в остальных школах решение о присутствии детей на занятиях могут принимать родители. Справок из медицинских учреждений за этот день не понадобится.

«Уважаемые таганрожцы! По возможности оставайтесь дома. Те, кто этого сделать не может, будьте внимательны. Ветер по-прежнему достигает до 30 м/с.»,— написал Андрей Фатеев.

Глава администрации также сообщил, что все аварийные службы города работают в круглосуточном режиме.

Анастасия Назарова