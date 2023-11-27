Краевой минстрой выбирает подрядчика для архитектурной концепции футбольного стадиона в Камской долине

Структура краевого министерства строительства ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» приступила к процедуре отбора заявок для разработки архитектурно-градостроительной концепции размещения футбольного стадиона на 15-18 тыс зрителей в Камской долине. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации ресурса, начальная цена контракта – 2,9 млн руб. Итоги будут подведены 29 ноября.

Планируется, что будет использоваться такой же искусственный газона, как и на стадионах первой категории ФИФА. Поле будет открытым, а трибуны стадиона планируется оснастить крышей. Также планируется спроектировать тренировочное поле и мини-стадион для проведения официальных игр «Академии игровых видов спорта Пермского края». В составе комплекса предполагается строительство интерната на 60 человек и гостиницы на 100 человек.

О возможности строительства в Камской долине большой футбольной арены не менее чем на 10 тыс. зрителей «Ъ-Прикамье» сообщал в прошлом году. Сейчас в Перми футбольные матчи российского первенства проводятся на стадионе «Звезда», построенном в 1969 году. Стадион вмещает 14,9 тыс. зрителей и имеет искусственное покрытие поля.