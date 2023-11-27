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Коммерсантъ FM
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Сильный пожар на складах в Якутске локализован

Огонь охватил одноэтажные постройки на улице Очиченко в Якутске. Кадры сильного пожара публикует РЕН ТВ. В 8:15 мск (14:15 по местному времени) МЧС сообщили о локализации возгорания, его ранг понизили до второго.

По словам очевидцев, черный дым от пожара был виден за несколько километров. Как сообщили в местном управлении МЧС, площадь возгорания составила 300 кв. м. Пострадавших нет.

В МЧС заявили, что пожар случился в «арочном гараже». По данным РЕН ТВ, горят склады. Telegram-канал Readovka пишет, что огонь охватил мебельный цех.

Анастасия Ларина

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