В Тольятти расследуют драку на концерте Басты

Начата проверка по факту драки на концерте Басты в Тольятти. Об этом сообщает региональный главк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проверка проводится по заявлению местного жителя. Он получил травмы на массовом мероприятии в Автозаводском районе города. Тех, кто владеет информацией об инциденте, просят сообщить ее по телефону: 8(8482)93-46-27 или 102.

Концерт Басты прошел в минувшее воскресенье, 26 ноября, в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена». По словам очевидцев, на нем на танцполе подрались двое мужчин. Один из участников конфликта после удара от оппонента упал и потерял сознание, его привели в чувства. Инцидент вызвал общественный резонанс.

Георгий Портнов