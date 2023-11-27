Инвесторы из КНР обновят план развития лесопромышленного парка в Томской области

В начале декабря 2023 года китайские инвесторы Асиновского лесопромышленного парка (АЛП) представят обновленный план его развития. Об этом заявил и. о. вице-губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Артем Конев в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Он отвечал на вопросы на телеканале «Россия 1» 27 ноября. «В начале декабря компания должна предоставить уже актуальный план развития, потому что те планы, которые были сформированы в прошлые периоды, уже имеют определенную неактуальность»,— сказал господин Конев. По его словам, такому решению предшествовали встречи представителей томских властей с инвестором, состоявшиеся в Китае.

Решение о создании АЛП закреплено в меморандуме 2008 года о создании на территории Томской области лесопромышленного кластера. Власти региона заключили его с «Яньтайским северо-западным обществом лесного хозяйства» (КНР). Предполагалось создание к 2022 году 10 крупных лесопромышленных производств различного профиля. По данным сайта АЛП, объем инвестиций превысит 30 млрд руб., из которых уже освоено порядка 12 млрд руб. По оценке господина Конева, к настоящему времени эти планы реализованы примерно на 30%: в составе АЛП функционируют заводы по выпуску шпона и МДФ, а также лесопильное производство.

В апреле этого года в АЛП побывали заместитель гендиректора «Хубэйской объединенной инвестиционной компании» (она была представлена региону в качестве инвестора в 2016 году) Ли Цзяньфэн и гендиректор «Хубэйской лесопромышленной компании «Фу Хань» Дэн Гобинь. «Представители администрации областной власти высказали мнение и конструктивные предложения по дальнейшей работе и развитию парка, а также предоставили китайской делегации информацию о федеральной программе по поддержке импортозамещения и пригласили руководство АЛП провести детальный обмен мнениями в ближайшее время. В свою очередь Ли Цзяньфэн выразил уверенность в том, что это сотрудничество даст возможность лесоперерабатывающей отрасли двигаться вперед, а также надежду на то, что администрация Томской области предоставит льготные условия для дальнейшего стабильного развития парка»,— сообщали тогда в АЛП по итогам переговоров.

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Валерий Лавский