В Красноярске вынесли приговор 17 кассирам нелегального казино

Завершилось рассмотрение уголовного дела 17 участникам преступной группы, занимавшейся проведением азартных игр в Красноярске. Обвиняемые, которые выполняли в нелегальном казино функции операторов-кассиров, получили условные сроки, рассказали в пресс-службе прокуратуры края, добавив, что суд учел полное признание ими своей вины.

В суде установлено, что в период с января 2015-го по октябрь 2020 года обвиняемые работали в нелегальных заведениях Красноярска, в которых использовалось игровое оборудование (игорные столы, рулетка, игровые автоматы) в законспирированных нежилых помещениях. Группа, в которую входили операторы-кассиры, являлась структурным подразделением преступного сообщества. Оно насчитывало 40 участников. По подсчетам следствия, создатели теневого бизнеса получили доход в размере более 53,6 млн руб.

В отношении остальных соучастников криминальной организации уголовные дела находятся в производстве следствия и суда.

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Илья Николаев