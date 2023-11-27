В частном секторе Ижевска пройдет тяжелая техника из-за сложностей с тракторами

В частном секторе столицы Удмуртии на дороги вышла тяжелая техника, поскольку трактора «Беларус» не справляются с работой. Более того, техника «усугубляет ситуацию с появлением калейности», рассказал глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Утром техника сметала снег на тротуарах, чтобы он не замер и не стал препятствовать проходу горожан. Продолжается работа по вывозу снега, в ближайшие дни работы начнутся и на окраинах Ижевска.

«Еще одна очень важная задача. Мы сейчас проехали улицу Ленина, она сильно сужена, поэтому сегодня здесь пройдет тяжелая техника, и мы будем расширять улицу. В последующем эта задача будет стоять на все ближайшие дни. Снег продолжает идти, работаем в напряженном ритме, но делаем все от нас зависящее и возможное»,— подчеркнул мэр.