В Евпатории из-за шторма эвакуировали 142 человека

В Евпатории эвакуировали 142 жителя из подтопленных в результате шторма домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Эвакуированных жителей разместили в ПВР и у родственников По данным ведомства, вода зашла на территорию 40 домов и приусадебных участков.

Шторм стал причиной отключения электроэнергии в 25 поселениях республики. Над восстановлением подачи ресурса работают 78 аварийных бригад. К ликвидации последствий непогоды привлекли 245 человек и 82 единицы спецтехники.

Анастасия Донскова

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