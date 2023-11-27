В Челябинске 80% компаний увеличивали зарплаты в этом году

Восемь из десяти челябинских работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам в этом году. Об этом говорят результаты исследований, проведенных сервисом Superjob. Каждый второй представитель HR-служб также утверждает, что в ближайшее время их компания намерена еще пересмотреть оклады.

47% представителей компаний отметили, что повышение или индексация зарплат уже проводилась в течение последних шести месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривались в предыдущем полугодии.

48% челябинских сотрудников надеются на повышение заработка в 2024 году. Причем чем моложе челябинцы, тем больше они ждут пересмотра заработных плат. Кроме того, на повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше, отмечают авторы исследования.

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