Алексей Текслер отверг предположение о диверсии на Челябинском тракторном заводе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал взрыв трансформатора на территории Челябинского тракторного завода. По его словам, признаков диверсии нет.

«По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода. Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют»,– написал глава региона в своем telegram-канале. Он поблагодарил сотрудников МЧС «за четкую и профессиональную работу».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 26 ноября на территории Челябинского тракторного завода взорвался масляный трансформатор и начался пожар. Его площадь составила 40 кв. м. Возгорание ликвидировали 20 пожарных и шесть единиц техники. Никто не пострадал. Завод продолжает работать в плановом режиме.