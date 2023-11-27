В ТРК «Столица» продают помещения бывшего боулинга

В пермском ТРК «Столица» на продажу выставлены помещения бывшего боулинга площадью 2,6 тыс. кв. м. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», стоимость помещений, расположенных на третьем этаже здания, составляет 159,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

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Сейчас площади, выставленные на продажу, имеют панорамно остекленные элементы стен и потолка. Площади занимает арендатор — сеть магазинов одежды и обуви «Экономаркет». Договор с «Экономаркетом» действует до 2025 года. Кроме того, имеется договоренность с федеральной сетью фитнес-клубов DDХ, которая, по данным объявления, планирует заключить договор аренды площадей на 25 лет.

Напомним, что летом 2019 года помещения боулинг-центра в ТРК «Столица» приобрела индивидуальный предприниматель Венера Шумитова. До этого площадью в 2,6 тыс. кв. м владело московское ООО «Планета развлечений» (оператор клуба «Планета боулинг»). В 2016 году компанию признали банкротом и открыли в отношении нее конкурсное производство. После того как пермский актив компании не смогли продать на торгах, имущество передали залоговому кредитору — ПАО «Московский кредитный банк», который оставил его себе, оценив актив в 67,8 млн руб.

Согласно данным Kartoteka.ru, Венера Шумитова зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Перми и ведет деятельность по предоставлению услуг телефонной связи. По состоянию на 2019 год предпринимательнице принадлежали и другие помещения в ТРК «Столица» площадью 224,3 кв. м. Кроме того, она владеет 100% долей в ООО «Алло», занимающемся розничной торговлей телекоммуникационным оборудованием. Госпожа Шумитова возглавляет также ООО «Виктория 67» (аренда и управление нежилой недвижимостью).