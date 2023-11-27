Только 56% опрошенных свердловчан новогодний корпоратив оплатит работодатель

В Свердловской области организацию новогоднего корпоратива целиком оплачивает только 56% работодателей, следует из опроса сервиса по поиску работы «Зарплата.ру». При этом праздник устроят в 75% организаций.

Согласно опросу, у 23% респондентов расходы на корпоратив делят организация и сами сотрудники, у 21% работники оплачивают праздник полностью за свой счет. Чаще всего сотрудники собирают сумму 1 тыс. руб. — 3 тыс. руб. с человека. При этом 82% респондентов готовы присоединиться к корпоративу на любых условиях.

Большинство свердловчан (69%) отпразднуют наступление нового года в банкетном зале, ресторане или кафе. Еще 15% — в офисе, 12% поедут на турбазу или лыжный курорт, 4% будут отмечать в ночном клубе или караоке. Почти везде это будут вечеринки с разрешением алкоголя.

Ирина Пичурина

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