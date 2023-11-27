В Ульяновской области возбуждено дело из-за 13 свалок отходов

В Чердаклинском районе Ульяновской области обнаружены 13 мусорных свалок. Их выявила прокуратура во время проверки, сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Установлено, что незаконные места складирования твердых коммунальных отходов находятся в поселке Чердаклы. Ответственность за содержание указанной территории несет МКУ «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения».

В связи с этим в отношении директора учреждения было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В итоге все 13 мусорных свалок были ликвидированы.

Георгий Портнов