Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области возбуждено дело из-за 13 свалок отходов

В Чердаклинском районе Ульяновской области обнаружены 13 мусорных свалок. Их выявила прокуратура во время проверки, сообщает контрольный орган.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Установлено, что незаконные места складирования твердых коммунальных отходов находятся в поселке Чердаклы. Ответственность за содержание указанной территории несет МКУ «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения».

В связи с этим в отношении директора учреждения было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В итоге все 13 мусорных свалок были ликвидированы.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...