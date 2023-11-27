В Челябинской области два человека застряли в пещере

В Ашинском районе Челябинской области два человека провалились в пещеру Сухая Атя на глубину 8 м. Туристов эвакуировали спасатели поздним вечером 26 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Происшествие случилось, когда трое молодых южноуральцев решили обследовать одну из пещер в Ашинском районе. Внутри пещеры один из парней и девушка провалились на глубину 8 м и застряли. Второй молодой человек вызвал экстренные службы. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, Поисково-спасательной службы области, медики, полиция и волонтеры.

Около 23 часов сложная спасательная операция успешно завершилась: парня и девушку достали из пещеры и передали медицинским работникам для осмотра.

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