В новосибирском аэропорту выявили нарушения прав инвалидов

Прокуратура обнаружила нарушения прав инвалидов в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проверка, которую прокуратура провела совместно с «Всероссийским обществом инвалидов», установила, что в аэровокзальном комплексе имелись препятствия к свободному перемещению маломобильных групп населения, отсутствовали информационные тактильные таблички. Кроме того, по мнению проверяющих, в аэропорту не в должной мере обеспечивались доступность для пользования туалетной комнатой в медпункте и своевременное прибытие сотрудников аэропорта на экстренный вызов.

После внесения гендиректору АО «Аэропорт Толмачево» представления нарушения были устранены.

Кроме того, по инициативе прокуратуры предприятие привлекли к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг), АО назначено наказание в виде предупреждения.

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Илья Николаев