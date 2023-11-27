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обновлено 07:56

Глава Росприроднадзора рассказала о спасении розовых фламинго в Сибири

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о причинах появления розовых фламинго на территории регионов Сибири. Всего в Сибири было обнаружено пять птиц, четыре на Алтае и один в Новосибирской области. Еще одну птицу нашли в Пермском крае.

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

«Злую шутку с ними во время миграции сыграла аномально теплая погода, сменившаяся сильным порывистым ветром», - пояснили госпожа Родионова.

Чтобы помочь пернатым была оперативно организована спасательная операция. Все фламинго в кратчайшие сроки доставили в ветеринарную клинику. Птиц, найденных на Алтае, поместили на временную передержку в теплый вольер барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Фламинго из Новосибирской области местные жители также передали местному зоопарку.

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Александр Киселев

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