Директор пермского филиала «Девелопмент-Юг» стал вице-президентом компании

Директор пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин занял пост вице-президента корпорации по строительству, а также стал членом правления компании. Такая информация указана на сайте «Девелопмент-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Помимо руководства пермским филиалом «Девелопмент-Юг», Алексей Скрипкин в качестве вице-президента теперь курирует проекты и налаживает строительные процессы компании во всех регионах присутствия. Помимо Пермского края, это Краснодарский, Приморский края, Ростовская, Свердловская, Астраханская области. Будучи членом правления, Алексей Скрипкин принимает участие в решении вс«ех актуальных вопросов корпорации, касающихся текущих проектов, поиска новых участков и вхождения в новые регионы», - рассказали «Ъ-Прикамье» в «Девелопмент-Юг».

СИК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. Кроме того, компания возводит ЖК «Мы» в Кондратово. Сейчас девелопер намеревается продолжить застройку Ивы и возвести там, помимо жилья, плавательный бассейн.

Алексей Скрипкин возглавил пермский филиал «Девелопмент-Юг» весной 2020 года. До этого он являлся замгендиректора компании по строительству. С 2000-го по 2013 год господин Скрипкин работал в местном самоуправлении города. Занимал пост заместителя начальника жилищно-коммунального отдела администрации Свердловского района Перми, работал первым заместителем начальника городского управления ЖКХ, руководил управлением развития коммунальной инфраструктуры.