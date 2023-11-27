На Челябинском тракторном заводе произошел взрыв

Накануне вечером произошел взрыв на территории Челябинского тракторного завода. По предварительным данным, на территории предприятия взорвался трансформатор. В результате начался пожар.

Как сообщают в пресс-службе завода, предварительная причина инцидента короткое замыкание. По данным предприятия, в результате взрыва и пожара никто не пострадал. Сам завод продолжает работать в плановом режиме, в частности, происшествие никак не повлияет на выполнение гособоронзаказа.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте