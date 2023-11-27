Мать двух сгоревших в Сосновском районе детей взяли под стражу

Сосновский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу матери двоих детей двух и трех лет, которые погибли при пожаре в общежитии в поселке Мирный. По версии следствия, они были оставлены без присмотра, нашли спички и играли с ними, в результате чего загорелся диван.

Обвиняемой 38 лет. Она пробудет под стражей как минимум до 25 января. Ей вменяют причинение смерти по неосторожности, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По данным ведомства, семья состояла на учете в органах соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Вчера губернатор Алексей Текслер сообщил, что дал поручение дать оценку работе должностных лиц, допустивших этот инцидент, а также проверить все стояще на учете семьи.

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