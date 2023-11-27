Рождаемость растет в штатах, где запрещены аборты

Свежая статистика американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывает, что в первой половине 2023 года в штатах, где запрет на аборты вступил в законную силу, рождаемость превысила прогнозы. Решение о законности либо незаконности абортов перешло к законодателям штатов после прошлогоднего постановления Верховного суда США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carolyn Kaster, AP Фото: Carolyn Kaster, AP

Это постановление было вынесено по делу Томаса Доббса, министра здравоохранения штата Миссисипи, против Центра женского здоровья в городе Джексоне, столице штата Миссисипи, но касалось оно всего регулирования прав на медицинское прерывание беременности во всех США. Верховный суд решил, что поскольку в американской конституции об абортах ничего не сказано, то на федеральном уровне ни запретить, ни разрешить аборты законодатель не может — это дело законодателей штатов.

С тех пор в большинстве штатов подобные законы появились. В 14 штатах аборты запрещены полностью, в двух штатах запрещены на сроке свыше шести недель, еще в двух — на сроке свыше 12 недель, еще в двух — на сроке свыше 15 недель, в одном — на сроке свыше 18 недель. В шести штатах дискуссия о сроке беременности, после которого аборт запрещен, продолжается. В остальных штатах аборты так или иначе разрешены.

С момента решения Верхового суда прошло уже почти полтора года, так что можно оценить, как оно сказалось на рождаемости. Согласно анализу предварительных данных CDC, в штатах с запретом на аборты уровень рождаемости вырос в среднем на 2,3% по сравнению со штатами, где аборты законны. Всего родилось примерно на 32 000 детей больше, чем CDC прогнозировали.

По мнению доцента Школы общественного здравоохранения имени Блумберга в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе Элисон Гемилл, этот показатель релевантно отражает реакцию населения на решение Верховного суда. Для показателя рождаемости такой скачок — целое событие. (Предыдущее событие такого рода, только с противоположным знаком, было во время эпидемии ковида, когда рождаемость сократилась на 4,5%.) Сделать аборт стало труднее — и этого оказалось достаточно, чтобы семьи приняли решение сохранить беременность. Особенно сильно выросла рождаемость в штатах, из которых до ближайшей клиники с возможностью сделать аборт ехать особенно далеко. В Техасе родилось на 5,1% больше детей, чем за аналогичный период 2022 года, а в Миссисипи, с которого, собственно, все и началось,— на 4,4%.

Среди национальных групп наибольший рост рождаемости показали латиноамериканские матери — на 4,7%, а среди возрастных групп — матери, которым больше 20 лет (+3,3%).

По материалам CDC.

Ольга Грибова