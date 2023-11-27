В Ярославле отремонтируют окружную дорогу

В Ярославле объявлен открытый конкурс на капремонт участка «Юго-Западной окружной дороги». Начальная стоимость контракта составляет 204,9 млн руб. Соответствующий конкурс опубликован на сайте закупок.

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Заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба». Ремонт должен начаться 28 марта 2024 года. Всего отремонтируют порядка 5 км, в том числе проведут восстановление и закрепление трассы. Также будет установлен пункт весогабаритного контроля.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ»,— говорится в проекте контракта.

Капремонт должны закончить к 31 июля 2024 года. Подрядчика выберут 15 декабря.

Алла Чижова