В Воронеже потушили пожар в баре «1917»

Вечером 26 ноября пожарные потушили возгорание в баре «1917» в центре Воронежа. Он расположен на улице Студенческой, 35, в доме дореволюционной постройки, являющемся объектом культурного наследния регионального значения. Пожар был ликвидирован на площади около 20 кв. м, пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

Вызов из заведения поступил на диспетчерский пульт в 19:53. «Загорание фритюрницы на кухне привело к серьезным последствиям. Огонь распространился на деревянные межпотолочные перекрытия старого дома, в котором находится бар. Кроме того, ситуацию усугубил прорыв отопления»,— говорится в сообщении МЧС.

По улице Студенческая, 35 расположены два старинных здания из красного кирпича — объект культурного наследия регионального значения «Жилые дома Стародубовой и Клюева». Их постройка датируется 1910-1911 годами.

Мария Старикова