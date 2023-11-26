Тамбовское МБУ заплатит ростовской «Норгрупп» 12,8 млн руб. за новогодний декор

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил исковые требования ростовской ООО «Норгрупп» и взыскал с тамбовского МБУ «Дирекции благоустройства и озеленения» основной долг в размере 12,8 млн руб., образовавшийся по контракту на поставку изделий для праздничного оформления города. Это следует из документов суда.

Контракт на поставку новогоднего декора для скверов и парков был заключен в январе 2022 года. По его условиям, ростовское ООО «Норгрупп» обязалось поставить и смонтировать изделия для украшения города, тамбовская дирекция благоустройства и озеленения —принять и оплатить поставленный товар. Ростовское ООО «Норгрупп» должно было за десять дней поставить 41 объемную светящуюся фигуру за 12,8 млн руб.

В ходе разбирательства стало известно, что по просьбе администрации города товар ростовское ООО «Норгрупп» доставило в конце декабря 2021 года, до подписания контракта. Публикации тамбовских СМИ доказали, что 30 декабря 2021 года новогодние инсталляции были установлены в полном объеме. 3 февраля заказчик составил акт приемки товара, а 4 февраля «из-за несоответствия технических характеристик» направил отказ от приемки товара. В материалах суда говорится, что 21 февраля 2022 года в ЕИС в сфере закупок заказчик разместил извещение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Ростовское ООО «Норгрупп» не только не получило деньги за поставленный товар, но и было внесено в реестр недобросовестных поставщиков до апреля 2024 года.

«В рассматриваемом случае имеет место фактическая приемка заказчиком поставленного товара, поскольку последний имел возможность и фактически был обязан выявить какие-либо недостатки товара при их наличии. Однако устранился от этого, использовав поставленный товар по целевому назначению, что также в свою очередь свидетельствует и том, что все недостатки первоначально поставленного товара, гораздо позже отмеченные заказчиком в акте, являлись не существенными, не препятствовали использованию товара по целевому назначению в течение длительного срока»,— сказано в материалах дела.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в 19-м арбитражном апелляционном суде.

Дарья Валихова