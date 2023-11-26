На территории Челябинского тракторного завода произошел пожар

В Челябинске произошел пожар на территории трансформаторной подстанции на проспекте Ленина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На месте работают пожарные расчеты.

Местные СМИ, в том числе 74.ru, сообщают, что пожар, вспыхнувший после взрыва, произошел на территории Челябинского тракторного завода. В момент взрыва, пишет 74.ru, в домах Тракторозаводского района наблюдалось краткосрочное отключение света.

«Происходит горение масляного трансформатора на S-40 кв. м»,— сообщили в МЧС. В тушении было задействовано 20 пожарных и 6 единиц техники. О пострадавших не сообщается. В 20:35 мск ведомство сообщило о ликвидации открытого горения.

Лусине Баласян