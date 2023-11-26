На Сибирском тракте автомобиль столкнулся с двумя машинами на встречной полосе

Водитель Renault Logan ехал в сторону Екатеринбурга по Сибирскому тракту и выехал на встречную полосу, на которой столкнулся с Daewoo Nexia и Kia Rio. Первый автомобиль от удара съехала в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По словам водителя Renault Logan, он выехал на встречную полосу после потери контроля за управлением автомобиля из-за заснеженного покрытия дороги. По данным автоинспекторов, в результате ДТП пострадали водитель и два пассажира Kia Rio и пассажир Renault Logan. Их с различными травмами доставили в лечебное учреждение.

Сотрудники ГИБДД установили недостатки дорожных условий, в частности, занижение обочины относительно уровня проезжей части. Автоинспекторы направили рекомендацию устранения выявленные недостатки в МБУ «Октябрьский дорожно-эксплуатационный участок».

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит административное расследование.

Василий Алексеев

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