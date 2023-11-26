В Удмуртии из-за снегопада ввели ограничения для грузовиков на ряде дорог

В Удмуртии из-за снегопада начали действовать ограничение движения большегрузных автомобилей по дорогам Ижевск — Воткинск, Воткинск — Кельчино и на объездной Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Это касается грузовиков общей массой свыше 6 тонн. Ограничения будут действовать до 8:00 27 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, вечером 26 ноября, ночью и утром 27 ноября ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, местами ночью возможен ледяной дождь и гололед.