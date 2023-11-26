В лесу Новороссийска дерево упало на местного жителя

В лесу в районе Неберджаевского водохранилища в Новороссийске дерево упало на местного жителя. Об этом сообщил начальник службы спасения города-героя Алексей Одеров.

На место выехали спасатели и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Мужчину эвакуировали с места происшествия и передали врачам.

Сообщается, что пострадавшего несли на носилках более километра по пересеченной местности, включая горные реки.

Анастасия Донскова

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