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В Краснодаре убрали забор на Ставропольской, заблокировавший движение авто

В Краснодаре убрали часть забора, упавшего из-за ветра на улице Ставропольской. По данным МЦУ города, из-за происшествия движение автомобилей было осложнено.

В настоящее время движение транспорта в сторону микрорайона Гидростроителей восстановлено.

Проезд также был осложнен на улице Костылева. Там на проезжую часть ветром повалило дерево. К настоящему времени дерево убрали с дороги. Ствол и ветви распилят и вывезут. Движение автотранспорта открыто.

Анастасия Донскова

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