В Краснотурьинске открыли набережную за 183 млн рублей

«Заречную набережную» стоимостью 183 млн руб. после двух лет реконструкции открыли в Краснотурьинске, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В 2021 году проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На набережной расположены событийная площадь, профи-парк, зона водных развлечений, зеленая и пикниковая зоны, спортивная территория. На объекте размещены площади для йоги, воркаута и волейбола. Для детей установлены площадка «Конжак» с песочницами, канатной дорогой и площадка для малышей. На прибрежной зоне установлены световые качели, раздевалки, велопарковка, гриль-зона и деревянные террасы.

Напомним, в 2021 году пять городов Свердловской области — Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск стали победителями конкурса на лучшие проекты благоустройства в малых городах, проходящего под руководством Минстроя РФ. Муниципалитеты получили федеральные гранты на формирование комфортной городской среды, общая сумма которых составит 350 млн руб.

Василий Алексеев

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